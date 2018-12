Sfo-sagen udsat endnu engang: Politikere skal først godkende arkitekters tegninger

Ærø: I mere end halvandet år er sagen om et nyt sfo-byggeri i Marstal blevet forsinket af forskellige administrative årsager, og nu ser det ud til, at sagen bliver forsinket endnu en gang.

I november fortalte børn- og ungechef Jes Jørgensen ellers, at sfo-byggeriet ville komme på den politiske dagsorden igen i december, men det kommer ikke til at ske alligevel, fortæller kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg.

- De visualiseringer, som vi har fået udarbejdet, skal til godkendelse hos politikerne først, inden vi kan sætte sagen på dagsordenen igen. Jeg håber, at sagen kan komme på dagordenen i januar, forklarer han.

Det er et aarhusiansk arkitektfirma, der står bag de tre visualiseringer af, hvor sfo'en eventuelt kan ligge (Syrenvej, Lunden og Møllevejen), og kommunaldirektøren forklarer, at det ikke er på grund af dårligt udført arbejde, at de tre visualiseringer først skal godkendes af politikerne, inden tegningerne kan komme på den politiske dagsorden.

- Vi vil bare gerne sikre os, at politikerne får et ordentligt grundlag at træffe deres beslutning ud fra, og derfor skal de kunne stå ind for visualiseringerne, forklarer han.

Sagen skal en tur forbi kultur- og socialudvalget, teknik-, miljø- og havneudvalget og økonomi- og erhvervsudvalget inden den igen havner i kommunalbestyrelsen.