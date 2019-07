Seks uger til afgang: Ellens sidste forsinkelse

Søby: Onsdag 3. juli blev så dagen, hvor Ærø Kommune endelig fik overdraget el-færgen Ellen fra Søby Værft, og den endelige skæringsdato, hvorfra man fra færgekontorets side skal skulle regne seks uger frem for at sætte en dato for, hvornår man første gang kan sejle turen Søby-Fynshav med passagerer.

- Nu skal vi hjem og have ændret på bookingdatoerne, så der kommer til at stå 15. august som den første dag, man kan bestille plads om bord på Ellen, forklarer trafik- og færgedirektør Keld Møller.

De seks mellemliggende uger frem til 15. august skal bruges til intense øvelsessejladser, hvor besætningen, der skal sejle Ellen, skal lære den nye dame at kende.

- Og så har vi et færgeleje i Fynshav, der skal bygges om, men det er en operation, der kommer til at tage to dage, og som bliver det absolut sidste, vi gør, fortæller Keld Møller.

- Men bliver vi klar lidt før med begge dele, så flytter vi Skjoldnæs over på Faaborg-ruten og indsætter Ellen fast på Fynshav inden den 15. august, vover færgedirektøren forsigtigt at vurdere.

En, der især allerede nu kommer til at opleve Ellen på første hånd, er styrmand Søren Svendsen, der i de forgangne måneder har taget del i prøvesejladserne, og som nu skal i gang med de kommende ugers øvelsesture med el-færgen.

- Den er meget taknemmelig at sejle, fordi der er så meget kraft i den, og der er lynhurtig reaktion fra håndtag til motor. Det gør det til en meget anderledes oplevelse end at sejle dieselfærger, siger han.