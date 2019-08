Se videoen: Sjælden skypumpe fejede over Østersøen

Ærøboerne mødte et sjældent syn tirsdag morgen, da en skypumpe bevægede sig langsomt over havet fra Ærø til Langeland. Steffen Jørgensen filmede skypumpen og fortæller, at det var lidt som at se en lodret kost feje.

Ærø: Der blev knipset mange billeder fra Ærøs kyst tirsdag formiddag, hvor en perfekt skypumpe bevægede sig hen over havet.

Steffen Jørgensen, som til daglig er buschauffør hos Jesper Bus og som har taget et kursus som stormchaser (en person, som er uddannet i at spotte særlige vejrfænomener), gjorde store øjne, da han tirsdag morgen skulle aflevere sin søn ved færgen i Ærøskøbing klokken 8.35.

- Jeg var godt klar over, at vejret var ideelt til skypumper, men jeg havde ikke troet, at den perfekte skypumpe pludselig ville være der. Det har noget med temperaturen og vindforholdene at gøre. Man da jeg stod ved færgen, var den der pludselig ude i horisonten. Og så fik jeg hurtigt mobilen frem og filmede det, siger han.

Det er ikke helt ualmindeligt med skypumper på vores kanter, fortæller Steffen Jørgensen, men han har dog aldrig set en skypumpe, som var så perfekt.

- Jeg var helt fascineret, for det er ikke normalt, at en skypumpe er så lodret, som den her var. Normalt er de skæve eller knækkede, men den her var helt lodret og bevægede sig nærmest hen over havet som en kost, siger han.

Steffen Jørgensen har taget et onlinekursus som stormchaser hos National Weather Service (NWS). Han bliver kontaktet, hvis NWS kan se, at der kan komme særlige vejrfænomener i det område, hvor han bor, og så bliver han bedt om at holde øje og tage fotos.

- Det kan være, hvis der kommer skypumper og hagl i en vis størrelse. Jeg holder også selv øje med vejret over en tysk vejrtjeneste, fortæller Steffen Jørgensen, der har boet på Ærø siden 2006 og som bor i Øster Bregninge.

Herdis Damberg er meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), og hun fortæller, at skypumper er mest almindelige i sommerhalvåret.

- Vi ser dem oftest over havet i sommerhalvåret. De kommer typisk, når der har været store byger eller hagl, og de kan godt blive så kraftige, at de flytter rundt på ting. Det for eksempel være havemøbler, hvis skypumpen er på land, forklarer hun.

DMI har ikke tal for, hvor mange skypumper der har været i Danmark.

- Man kan ikke se dem på en radar, så vi har desværre ikke tal for, hvor mange skypumper vi oplever i Danmark, siger hun.