Se hvad Ærø har at byde på: Lørdag er der Ærødagen i anlægget i Ærøskøbing

Lørdag den 9. juni afholdes Ærødagen i anlægget i Ærøskøbing. Her kan man møde 32 ærøske foreninger og - hvis man er mulig tilflytter - få sig en forsmag på, hvordan det er at bo og leve på en ø.

Ærøskøbing: De lokale foreninger står klar, når den årlige Ærødagen afholdes lørdag den 9. juni i anlægget i Ærøskøbing.

Ærødagen er en dag, hvor de ærøske foreninger stiller sig til rådighed og fortæller om, hvad Ærø har at byde på.

32 foreninger har meldt sig til dagen, oplyser Joan Lykke Ammersbøll, der er ansat i Ærø Kommune og arrangør af Ærødagen, og det er lidt færre end i de forgående Ærødage.

- Det er et flot antal taget i betragtning af, at arrangementet afholdes pinselørdag, hvor mange frivillige allerede har forberedt andre aktiviteter. Datoen har ikke været til at ændre, idet der er andre foreninger, der afholder arrangementer i weekenderne før og efter, skriver hun i en mail til avisen.

Dagen starter klokken 12 med åbningstale ved borgmester Ole Wej Petersen (S). Klokken 12.15 er der opvisning af Rise Skytte- og Idrætsforenings gymnastikhold, og klokken 14 har Ærøskøbing Idrætsklub en danseevent.

Modsat de forrige år vil der ikke være vielser ved Ærødagen. Men der er vielser andet steder på øen.

- Ærø Kommune har ligesom sidste år valgt ikke at foretage vielser på Ærødagen, men har vielser på rådhuset, i Strandskoven, i Den Gamle Købmandsgård, ved Eriks Hale og på Damgården denne dag. Så er der også travlhed med vielser denne dag, dog ikke lige på pladsen på Ærødagen, skriver Joan Lykke Ammersbøll i sin mail.

Næste år foregår Ærødagen på havnen i Søby.