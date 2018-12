Se de friske billeder fra elfærgen: Om få måneder er hun klar til sin jomfrurejse

Søby: Ærøboerne har i efterhånden flere år ventet på at få en ny og mere miljøvenlig færge. Nu ser det ud til at elfærgen Ellen, som delvist er finansieret af EU, bliver sejlklar i løbet af 1. kvartal af 2019. Fyns Amts Avis har været om bord på den veludstyrede dame, for at se, hvordan hun tager sig ud lige nu.