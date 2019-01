Se billederne fra oversvømmelserne på Ærø: Folk roede i kajak i Sønderrenden og en kendt entertainer kunne ikke komme af færgen

Vandstanden nåede onsdag flere steder op på 170 centimeter over daglig vande. Det gav bøvl for Søbyfærgen, som ikke kunne komme i havn, og glæde for kajakroerne, som sejlede rundt i Sønderrenden.

Ærø: Den forhøjede vandstand trak onsdag eftermiddag mange ærøboer til kysterne.

I Søby kæmpede kaptajnen ved middagstid hårdt for at lægge M/F Skjoldnæs til kaj, men det lykkedes ikke på grund af den høje vandstand. Passagererne - deriblandt entertaineren Jacob Haugaard, som har sommerhus på Ærø - måtte derfor blive om bord på færgen indtil klokken cirka 14.30, hvor vandstanden sank igen.

I Marstal så borgerne bekymrede til, mens vandet bogstaveligt talt steg omkring fødderne på dem. I jollehavnen havde fisker Steen Jensen fået sat nogle ekstra tunge fendere på sin lille kutter, så den ikke kunne krænge over kajkanten.

I Sønderrenden roede to kajakroere rundt på det sted, der normalt fungerer som parkeringsplads, og ved lystbådehavnen var den store boldbane, som om sommeren lægger græs til blandt andet Grollefesten og harmonikafestivalen, også oversvømmet. Det var desuden umuligt at færdes på Østersøvej ud til Eriks Hale på grund af vandmasserne.

I den anden ende af havnen kæmpede medlemmerne af Østerled Bådelaug også med vandmasserne.

I Kleven Havn var flere ommelitter mødt op for at følge vandmassernes hærgen, og en gruppe mænd i gummistøvler mente, at vandstanden efterhånden måtte være nået op på samme niveau som i januar 2017, hvor Ærø også blev ramt af en stormflod.

Det kunne Brian Hansen fra Søby Havn senere bekræfte. Vandstanden i Søby Havn nåede onsdag op på 170 centimeter over daglig vande, hvilket kun var syv centimeter fra vandstandshøjden i 2017, hvor vandet nåede op på 177 centimeter over daglig vande.

I Ærøskøbing måtte vejen omkring Netto lukkes helt, og indsejlingen af M/F Ærøskøbing omkring klokken 14.30 endte med at blive lidt af et tilløbsstykke for mange, da bilisterne var nødt til at køre igennem store vandmasser for at komme af og på færgen.

Søndag og mandag var mange af færgeafgangene aflyst på grund af vejret, og årsagen til at M/F Marstal ligger i det gamle havnebassin i Ærøskøbing i stedet for at sejle, er på grund af thrusterne. Det forklarer kommunaldirektør Allan K. Filtenborg, der har været i kontakt med færgekontorets tekniske personale.

- Det skyldes vindretningen og -styrken. Som de er lige nu, vil en af thrusterne på færgen sætte ud, hvis man begyndte at sejle i det her ekstreme vejr, forklarer kommunaldirektøren.