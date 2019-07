Sanna var glad for at donere til søredningsforeningen, da hun fik hjælp

Ærø: En af dem, der har prøvet at blive reddet i land af Ærø Søredningstjeneste er organist Sanna Räsänen, der i august sidste år sejlede ud for Vejsnæs Nakke, da hendes mast pludselig knækkede.

- Jeg gav dem selvfølgelig en donation. Jeg husker ikke det præcise beløb, jeg donerede, men i sådan en situation betaler man gerne for at blive hjulpet i land. Jeg ser dem kun som et stort aktiv for øen, siger Sanna Räsänen, der selv er ivrig sejler.

- De var rigtig gode til at forklare deres situation for mig, og når man står i den situation, hvor man har fået deres hjælp, kan jeg ikke forestille mig, at det er nogen, der ville sige nej, vurderer Sanna Räsänen.

- Man kan jo se, at bådene, folk kommer sejlende i, bare bliver større og større, og hvis sådan en dybtgående båd pludselig går på grund, kan det jo være et spørgsmål om minutter, inden det kan gå helt galt. Derfor mener jeg, det virkelig er vigtigt at have en søredningsforening her på Ærø.

I marts spillede hun som tak for hjælpen desuden en koncert i Tranderup Kirke, hvor kollekten gik til netop Ærø Søredningsforening.