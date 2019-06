Vejret drillede den ærøske delegation på vej til Allinge, og Samka har på grund af forsinkelse fået en dårlig placering i havnen i Allinge. Kaptajn og arrangør er bare glade for, at det lykkedes at komme frem, og det ikke blev nødvendigt at aflyse helt eller delvist.

Bornholm: Klokken cirka 10.30 torsdag formiddag gik museumscoasteren MS Samka ind i Allinge Havn for at deltage i Folkemødet på Bornholm. Oprindeligt var det planen at anduve tirsdag eftermiddag, og dermed er den ærøske base under Folkemødet næsten to døgn forsinket, fordi skibet på grund af dårligt vejr måtte ligge i havnen i Stubbekøbing på Falster for at vente på bedre vejr. Ifølge kaptajn Søren Vestergaard blæste det 12-14 meter i sekundet - lige imod sejlretningen, hvilket ifølge kaptajnen ville være en udfordring for et lille skib som Samka. - Det er ikke storm, men en god kuling, og så kommer vi ingen vegne, og så er der ikke nogen grund til at ligge og hoppe rundt derude, siger han. Og vejret er et vilkår, som man som sømand ikke er herre over, understreger han. - Det er vi jo ikke. Så siger folk, at vi kunne da bare være sejlet noget før. Jamen, vi kunne da også være blevet herovre fra sidste år. Det giver jo ingen mening. Den forsinkede ankomst har betydet, at Samka ikke fik den plads i inderhavnen, som ellers var tildelt skibet. I stedet ligger hun i yderhavnen på den yderste mole. For to år siden lå Samka ved den modsatte kaj i yderhavnen, mens den ærøske base sidste år var fornemt placeret i inderhavnen. - Vi ligger dårligt ved ydermolen. Det er den ringeste placering overhovedet. Der skal bare komme en smule fra øst, så ligger vi og hopper rundt. Men sådan er det, det var, hvad vi kunne gøre, hvis ikke vi ville sejle hjem igen, siger Søren Vestergaard og tilføjer: - Som kaptajn har jeg det fint med det, men det er synd for arrangøren.

Besætningen er ved at fortøje Samka i Allinge Havn. Foto: Chris Hammeken

Maver skal trykkes Arrangøren er turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken, som da også er ærgerlig over, at Samka har fået en anden placering, men omvendt er han glad for, at de overhovedet er fremme. - På et tidspunkt så det ud til, at vi måtte aflyse debatter. Vi var meget tæt på at aflyse hele torsdag, så det gode ved det er, at vi kan holde debatterne, siger han. Og debatterne, der har ærøsk relevans, er blandt andet en debat sent torsdag eftermiddag om landevejsprincippet, for blandt andre Ærø vil meget gerne have taget det sidste skridt, så det bliver billigt at sejle med landets færger hele året, inklusive højsæsonen i sommerferien, som nu er undtaget. Derudover peger Chris Hammeken på en debat om sundhedsområdet og maritimt iværksætteri, og så vil han også bruge tid på at snakke med folk mellem debatterne, blandt andet om bryllupsturismen. - Vi skal have trykket på nogle forkellige maver, som han siger. Folkemødet begyndte torsdag formiddag og fortsætter indtil søndag middag.