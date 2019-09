Så mange gik i fotofælden: Politiets sidste sommerbesøg på Ærø

Færdselspolitiet har gjort status over sit sidste sommerbesøg på Ærø, og ifølge afdelingsleder ved færdselspolitiet Sten Sørensen var der glædeligt lidt at komme efter.

Ærø: I slutningen af august aflagde færdselspolitiet Ærø en fire-dages visit med både motorcykel og en såkaldt automatisk trafikkontrol, forkortet ATK-vogn og i almindelig daglig tale kaldet "en fotofælde".

Nu er boet efter besøget gjort op, og vicepolitiinspektør og afdelingsleder ved færdselspolitiet på Fyn Sten Sørensen vurderer, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at der hersker loveløse trafikale tilstande på Ærø.

- Nej, det ser alt i alt rigtig godt ud, når jeg kigger på den samlede opgørelse. Det er omtrent, hvad man ville forvente af optagne sager efter sådan et antal dage, vurderer han og tæller sammen:

- Hvis vi ser på vores ATK-vogn, så var den placeret rundt om på Ærø i i perioden fra 22.-25, august og har sammenlagt målt i 38 timer, hvor der er kørt 2100 biler forbi. Og af dem er der kun blevet optaget 13 sager om for hurtig kørsel, det er faktisk ret flot i betragtning af, hvor længe der er blevet målt, lyder det fra Sten Sørensen.

Motorcykelbetjenten var kun på Ærø 22.-23. august i forbindelse med skolestarten, men på de to dage måtte han alligevel have bødehæftet frem mere end et par gange, forklarer vicepolitiinspektøren.

- Han har noteret to bilister for for høj hastighed i by og en enkelt udenfor. Så er der blevet noteret en for kørsel uden sikkerhedssele, og der er blevet taget en knallert, der kørte uden registrering. Og så en enkelt manøvreforseelse, altså en bilist, der har foretaget en ulovlig manøvre. Men det er altså kun om torsdagen den 22., fortæller Sten Sørensen.

Dagen efter, fredag d. 23., var der skolestart, og der var motorcykelbetjenten placeret ved Marstal Skole, hvor der også måtte udskrives et par bøder.

- Der har han igen taget to med for høj hastighed inden for bygrænsen. Så er der også noteret en, der talte i mobiltelefon under kørslen og en for manglende sikkerhedssele. Det var så, hvad det blev til ved skolen, og resten af dagen kørte han så rundt på Ærø og der blev det til to noteringer af folk, der kørte uden styrthjelm samt to, der blev taget for spritkørsel på knallert.

- Det er ikke meget, og det er glædeligt. Men jeg ville også have undret mig, hvis de overhovedet ikke havde registeret noget på de dage, de var på Ærø, siger Sten Sørensen.