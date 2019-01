To politiske udvalg har stemt om placeringen af den nye sfo, og der tegner sig et flertal for en placering i umiddelbart forlængelse af indskolingen i Lunden.

Ærø: Efter mere end to års diskussion om, hvor den nye skolefritidsordning (sfo) i Marstal skal ligge, tegner der sig nu et flertal i kommunalbestyrelsen for, at det nye byggeri skal ligge i Lunden i direkte forlængelse af indskolingen.

Kultur- og socialudvalget diskuterede placeringen på sit møde den 15. februar, og her var meningerne delte. Men i teknik-, miljø- og havneudvalget, som mødtes den 17. januar, var der bred enighed om, at den nye sfo skal ligge i Lunden. Dermed ser det ud til, at der bliver et flertal i kommunalbestyrelsen for Lunden.

Formanden for teknik-, miljø- og havneudvalget, Lennart Mogensen (V), havde ellers tidligere på ugen lagt op til, at man skulle renovere indskolingen og bruge den til både skole og sfo, men på mødet i udvalget valgte han altså at stemme for Lunden.

- Men jeg ser stadig gerne, at vi slår to fluer med et smæk, da jeg mener, at indskolingen trænger til en renovering. En mulighed kunne være at bygge nyt på lidt færre kvadratmeter - hvilket også giver mening i forhold til det faldende børnetal - og samtidig renovere indskolingen, siger han.

Han mener, at det giver stor synergi at placere sfo'en på skolens område.

- Det betyder jo, at sfo'en kan bruge skolens område. Lærerværelset kan bruges som mødelokale, og børnene har mulighed for at bruge skolens faciliteter og udendørsarealer. Jeg vil hellere bygge mindre og godt og så også have mulighed for at renovere indskolingen og lave nogle lækre udendørsarealer, siger han.