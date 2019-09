Marstal: - Kom såååååå, blev der skreget fra land, da roere fra Marstal og Rudkøbing Roklub lørdag eftermiddag roede om kap i Det lille hav i Marstal.

Fire hold var tilmeldt stævnet: to herrehold og to damehold - et fra hver by.

Kvinderne var først til at dyste på den 600 meter lange bane i Det lille hav, og kvinderne fra Marstal vandt overlegent, fortæller Leif Østlund, der er formand for Marstal Sejlklubs roafdeling.

- Det er første gang nogensinde, at kvinderne fra Marstal slår Rudkøbing, så det var en stor dag, siger han.

Efterfølgende dystede herrerne, og her vandt Marstal også.

- Så nu har vi to pokaler, som vi skal have bygget et pokalskab til, siger Leif Østlund tilfreds.

Marstal og Rudkøbing Roklub har holdt et årligt rostævne siden 2012, fortæller formanden, og stævnet foregår skiftevis i Rudkøbing og Marstal.

- Lørdag aften havde vi en rigtig hyggelig fest med spisning. 42 deltog i festen, fortæller Leif Østlund, der også kan fortælle, at Marstal Roklub har 58 medlemmer.

Roerne fra Rudkøbing havde roet til Marstal, for at deltage i stævnet. Søndag formiddag roede de hjem igen.