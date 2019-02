Rob Roy er flyttet til Marstal

Eller et smukt maleri, der forestiller skibet Rob Roy, for nu at være helt præcis.

Det er et maleri af marinemaleren Carl J. E. Olsen (1818-1878) forestillende barken Rob Roy. Et maleri museet faktisk havde været på jagt efter, og som var blevet beskrevet i en artikel i museets årbog 2016.

Historiens vingesus

Og stykket er af stor relevans for Marstals skibsfartshistorie, står der i en pressemeddelelse, hvor museumsleder Erik Kromann blandt andet skriver:

"I slutningen af 1860'erne begyndte de første marstalskibe at gå på Sydamerika, den såkaldte Rio Grandefart, dels fordi bevægelsen i handelsflåden som sådan gik i retning af større enheder dels tilskyndet af en ny "verdensorden" efter krigen 1864, hvor en del af det danske rige var sat over styr. Hertugdømmerne blev fra nu af udland og havneafgifterne blev seksdoblet for udenlandsk tonnage, altså også danske skibe. Marstalflåden, der stadigvæk på det tidspunkt hovedsagelig bestod af jagter og galeaser, som var velegnede til nærfarten, fik derfor udfordringer med at finde beskæftigelse, som nødvendigvis nu måtte omfatte en større radius. Den situation satte skub i flådens opdyrken af nye markeder, og fra da af spredes marstalskibene ud over havene især på atlanterhavsfart. De første marstalskibe i Sydamerikafarten var råsejlerne Amanda, Princess, Anne Logan og netop Rob Roy. Sidstnævnte var med sine 600 tons lasteevne i sin tid marstalflådens største sejler. Den var rigget som bark, bygget i Kiel 1824 og blev i 1873 erhvervet i England af skibsfører Frederik Hansen Jørgensen. Sejleren forliste i 1882."

Maleriet af Rob Roy kan ses i søfartsmuseets langfarerrum. /cak