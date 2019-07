Rekorddøgn i Søby Havn: - De kan bare komme

Havnefoged i Søby Havn, Brian Groth, har altid plads til lystsejlerne, da man har mulighed for at låne ekstra plads i industrihavnen, når det brænder på. Foto: Rasmus Dalland

Selvom det ikke kan konkurrere med sidste sommer, er lystsejlernes anløb til Søby Havn i år godt over gennemsnittet. Og tirsdag blev der endda sat rekord for det største antal anløb på et døgn i havnens historie

Søby: På havnen i Søby suser havneopkræver Leo Clausen forbi avisens udsendte på sin knallert. Han smiler i forbifarten, men han har travlt i disse dage. Tirsdag blev der nemlig sat rekord i Søby Havn, der med hele 161 anløb oplevede det travleste døgn i havnens historie, fortæller havnemester, Brian Groth Hansen. - Vi er meget glade for det. Det er hårdt for vores opkræver jo, vi har kun en mand til at kræve op herude, så han har nok at se det. Han gik først klokken 23 i aftes. Havnemesteren fortæller, at man de seneste 10 dage har haft et gennemsnitligt anløb på 114 skibe, og at man er ca. 350 skibe foran et gennemsnitsår. Og selvom man har flere skibe i havn i døgnet lige nu, end man havde sidste år, er der stadig et stykke op til sidste års samlede antal skibe - i år har man på nuværende tidspunkt ca. 400 færre. - Men det var også et helt sindssygt år med godt vejr siden maj, så det kan vi ikke indhente. Men det er en rigtig god sæson, og det ser rigtig fornuftigt ud i forhold til de gennemsnitlige år. Så vi klager ikke, siger Brian Groth Hansen.

Elke Wetjen-Ehrke og Utz Kohlhoff fra Flensborg er tilbagevendende gæster i Søby Havn, som de besøgte første gang i 1969. Foto: Rasmus Dalland

Leo er den bedste På marinaen i Søby Havn klager de heller ikke. Ægteparret Utz Kohlhoff og Elke Wetjen-Ehrke fra Flensborg er i gang med at lægge fra kaj med båden Asbirg, og dermed sejle videre fra den havn, de altid kommer tilbage til, og som de besøgte første gang sammen i 1969. - Og jeg har endda også været her siden jeg var en lille pige og sejlet rundt i jolle, siger Elke. - Det er en dejlig havn, og der er meget dejlig natur omkring. Vi foretrækker Søby Havn på Ærø, her er ikke så fyldt, og atmosfæren er god. Og så er havnemesteren Leo den bedste, siger Utz. I en anden båd sidder Henrik Maigaard i bar mave og stråhat og ryger pibe. Han kommer fra Haderslev Sejlforening og har lagt til kaj i Søby Havn sammen med sin kæreste. - Søby er den havn, vi helst vil ligge i på Ærø. Havnen er rigtig charmerende og godt besøgt, men her er altid plads. Der er ikke så meget by, men busserne er gratis, så vi kommer godt rundt på øen, siger han. - Man møder kun flinke og rare mennesker, og man føler sig velkommen som turist. Folk er meget venlige her, og det er jo også en af grundene til, at vi bliver ved med at komme. For Henrik Maigaard gør det Søby Havn til en af favoritterne i det danske farvand. Dertil er den nem at anløbe, og der er plads til både store og små både. - For et par år siden var der ikke plads i marinaen, men så gjorde Leo plads til os ovre i industrihavnen, siger han.

Henrik Maigaard og kæresten har forlænget opholdet i Søby Havn for at få det hele med. Foto: Rasmus Dalland

Altid plads Havnemester Brian Groth Hansen fortæller, at de med fordel kan bruge de store kajer i industrihavnen, hvis det kniber med pladsen på marinaen. - Vi har altid plads, for vi har jo nogle store kajer, hvor vi har de store skibe liggende. Og når de er ledige, og det er de lige i øjeblikket, så kan vi bruge de kajer. Så det er jo en kæmpe fordel. Han fortæller også, at den populære havneopkræver Leo Clausen er taget hjem for at få sig en lur, men senere på dagen er han på den igen. Selvom de har travlt i havnen, kan de dog godt håndtere det, forsikrer Brian Groth. - Det kan vi. De kan bare komme. Den tidligere rekord i Søby Havn lyder på 146 anløb på et enkelt døgn.

Tirsdag blev der sat historisk rekord for anløbne skibe i Søby Havn. Foto: Rasmus Dalland

Den yderst populære havneopkræver i Søby Havn, Leo Clausen, har haft nogle travle dage på det sidste. Til gengæld skorter det ikke på rosende ord fra turisterne. Og i 2012 fik Leo Clausen også æren af at blive udnævnt til den flinkeste og mest hjælpsomme havnefoged af segelnforum.de. Arkivfoto: Andrea Bisgaard