Regning på en million: Marstal Fjernvarme dømt til at betale Nordea

Marstal: Så blev det slået helt fast: Voldgiftsnævnet har talt, og Marstal Fjernvarme skal nu betale en million kroner tilbage til Nordea.

Sagen drejer sig om en tilbygning, fjernvarmen tilbage i 2011 får udført af entreprenør O.V. Engstrøm. I forbindelse med arbejdet stiller Nordea en bankgaranti for håndværkeren.

Inden arbejdet er færdiggjort, går O.V. Engstrøm imidlertid konkurs, og under sin gennemgang af konkursboet opdager kurator i boet, advokat Claus Olsen, at Marstal Fjernvame har trukket to gange på den stillede bankgaranti, med et samlet træk på 814.000 kroner.

Kuratoren beder om, at der foretages syn og skøn på byggeriet for at få godtgjort, at fjernvarmen har haft gyldig grund til at trække pengene fra bankgarantien, men fjernvarmen vælger i stedet at sætte Teknologisk Institut til at lave undersøgelser af det udførte arbejde, man mener er mere end mangelfuldt, og efterfølgende vælger man altså med de trukne penge at få rettet de fejl og mangler, man mener, der er.

Det betyder, at da syn og skønsmanden endelig får kig på byggeriet, kan han blot konstatere, at det ikke er muligt at bedømme, hvorvidt O.V. Engstrøms arbejde har været fejlbehæftet. Og med det in mente valgte Voldgiftsnævnet i slutningen af november at afsige en kendelse, der pålægger Marstal Fjernvarme at tilbagebetale ikke bare 814.000 kroner med også at gøre det med renter, så regningen løber op i en million kroner.