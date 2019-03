Red bierne og sænk prisen på tog og bus: Ærøske skoleelever tager til klimastrejke i Svendborg

Elever fra både Ærø Friskole og Marstal Skole rejser fredag til Svendborg for at deltage i en verdensomspændende klimastrejke. - Vi kan ikke blive ved på den her måde. Vi strejker i håb om, at de voksne vågner lidt op, siger eleverne.

Ærøskøbing: Fredag morgen klokken 8.35 går et større antal skoleelever fra Ærø Friskole og Marstal Skole om bord på M/F Ærøskøbing med favnen fuld af bannere.

De skal deltage i en verdensomspændende klimastrejke arrangeret skoleelever i 98 forskellige lande.

- Jeg hørte om strejken igennem min søster og tænkte med det samme: Fedt, det skal vi totalt meget med til, fortæller Elisa Frans, der går i 9. klasse på Ærø Friskole.

I de sidste par dage har de unge brugt tid på at lave bannere og kampråb til klimastrejken, som begynder klokken 11 på torvet i Svendborg.

- Vi kan ikke blive ved på den her måde. Vi strejker i håb om, at de voksne vågner lidt op. De vil gerne have, at vi går i skole og bliver dygtigere. Hvis vi lader være med at gå i skole, kan det være, at de får åbnet øjnene for, hvor alvorligt det står til med klimaet, siger Elisa Frans.

De unge bekymrer sig især for de stigende vandstande i verdenshavene og det faktum, at den globale opvarmning går hurtigere, end forskerne havde forventet.

- Verden har nok at gøre med korruption, sult og tørke. Den har ikke brug for også at skulle tackle klimaforandringer, siger Isak Weiss Brinks.

De unge er bevidste om, at de skal være en del af forandringen, hvis klimaet skal tilbage på sporet.

- Vi må alle gøre noget, hvis forskellen skal kunne mærkes. Jeg køber for eksempel genbrugstøj, jeg spiser mindre kød, jeg sorterer affaldet, og jeg vil hellere rejse med tog og bus end med fly, siger Safina Østerby.

De unge vil blandt andet kæmpe for, at de internationale klimamål for 2050 bliver skubbet nogle år frem.

- Det ville være fedt, hvis politikerne satte klimamålene til 2040 i stedet, siger Elisa Frans.

De unge har ikke fået tilladelse af friskolens ledelse til at tage fri fra skole.

- Vi pjækker ikke. Vi strejker. Henrik (Mogensen, leder af Ærø Friskole, red.) har sagt, at han ikke kan støtte ideen. Men han siger samtidig, at han synes, det er fedt, at vi tager med. Vi har også fået lov til at låne kreaværkstedet, så vi kunne lave vores bannere, siger Elisa Frans.

Henrik Mogensen fortæller, at han ikke er bekendt med, at eleverne har tænkt sig at strejke og dermed pjække fra skole.

- Jeg har ikke fået nogen henvendelse om, at eleverne har tænkt sig at strejke, og derfor har jeg heller ikke noget at sige til det.

Men eleverne fortæller, at de har lånt kreaværkstedet til at lave bannere?

- Ja, de har fået lov til at låne kreaværkstedet, men jeg har ikke fået at vide, at de ville lave bannere. Hvis eleverne bliver væk fra skole, vil de blive registreret som fraværende. Og hvis de har tænkt sig at deltage i en klimastrejke, så må det være forældrenes ansvar, siger han.