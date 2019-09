Reaktion på Imerco-lukning: - Det er meget ærgerligt

På gader og i butikker i Marstal er der ærgelse over, at Imerco nu må dreje nøglen om.

Eva Marie Albertsen, indehaver af butikken Alberte

- Jeg synes, det er dybt beklageligt og så forfærdeligt. Og så kommer det jo til at gå ud over os alle sammen. Som erhvervsdrivende har det jo en effekt på os allesammen, når der er butik, der lukker, for det er jo butikker, der trækker kunder til, og som vi alle sammen nyder godt af.

- Men det er kunderne der bestemmer, og flere og flere af dem handler altså bare på nettet. Og det her kommer jeg til at kunne mærke. Det er 100 procent sikkert.