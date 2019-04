Rapport fra Riga: Marstals nye færge er søsat

Riga: I strålende solskinsvejr blev Ærøexpressens nye færge til ruten Marstal - Rudkøbing søsat fredag middag i Letlands hovedstad, Riga. Det skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Fire bestyrelsesmedlemmer fra rederiet og repræsentanter fra Hvide Sande Skibsværft overværede søsætningen, der foregik fra en stor polsk flydekran med en løfteevne på 330 tons, der forsigtigt løftede færgen fra kajen og ud i havnebassinet.

- Den nybyggede færge tog sig godt ud, da det slanke nymalede undervandsskrog for første gang berørte sit rette element, lyder beskrivelsen fra Riga.

I de kommende uger skal der monteres styrehus og andre dele, inden skroget i begyndelsen af maj bugseres til Hvide Sande for at bliver gjort færdigt. Her skal maskineri til såvel traditionel motorfremdrift som til grøn batteridrift installeres, ligesom aptering og instrumentering skal færdiggøres.

- Værftet i Riga har leveret et flot stykke arbejde og færdiggjort deres del af arbejdet indenfor den aftalte tidsfrist, skriver rederiet.