Professor: 500 euro er langt over bagatelgrænsen for gaver

To medarbejdere ved Ærø Kommune er ifølge avisens oplysninger blevet sigtet for at have modtaget pengegaver. Penge der angiveligt er gået videre til en fælles personalekasse, hvilket kan vise sig at skubbe sagen over på den rette side af loven.

Ærø: To medarbejdere ved Ærø Kommune er blevet sigtet for at have modtaget gaver i forbindelse med vielser fortaget på Ærø.

Ifølge avisens oplysninger drejer det sig om to pengegaver af hver 500 euro, svarende til sammenlagt omkring 7400 kroner. Penge, der angiveligt er gået videre til en fælles personalekasse.

Sagen har forbindelse til en større dansk-tysk politiaktion, der tidligere på året blev gennemført på Ærø og i Tyskland, hvor et bryllupsbureau blev ransaget, og hvor en tysk statsborger med bopæl på Ærø blev anholdt.

Samtidig har Ærø Kommune netop udsendt helt nye vejledninger til sine medarbejdere, der nøje beskriver, hvordan man som medarbejder skal forholde sig, hvis man modtager gaver i forbindelse med arbejdet.

- Jeg vil ikke udtale mig om den konkrete sag. Jeg har haft rigtig meget dialog med KL (Kommunernes Landsforening, red.), og man vil selvfølgelig gerne stille sig frem og sige noget, men jeg har i sidste ende valgt at stå fast på, at jeg ikke vil udtale mig om sagen. Det kan have den ulempe, at alle mulige rygter florerer, men jeg bliver nødt til at kigge på, at det altså er personer, det her handler om, lyder det fra kommunaldirektør Allan K. Filtenborg.

Præciseringerne af kommunens gaveregler vil kommunaldirektøren dog godt udtale sig om.

- I de nye regler har vi taget afsæt i de regler, KL har lavet sammen med Moderniseringsstyrelsen og regioner. Der forklarer vi indledningsvist, at man som udgangspunkt ikke skal modtage noget, men at der kan være særlige situationer, hvor det nærmest vil virke nærmest æreskrænkende ikke at tage imod. Det, vi så har strammet, og som vi synes er vigtigt, er, at alle gaver skal registreres, så det er muligt for ledelsen at have et overblik.

Hvis man nu som ansat har modtaget penge i stedet for bare en flaske vin eller en æske chokolade, er vi så ikke så langt ude af nogen gråzone, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt man burde sige "nej tak", som man kan komme?

- Jeg vil ikke udtale mig om en konkret sag, men retningslinjerne for gaver skal fortolkes meget bredt. Og de gælder både beløb, chokolade, vin og hvis man er til et arrangement, hvor man måske modtager ting, der ligger ud over det arrangement, man er til, fortæller Allan K. Filtenborg.

Så gavebegrebet kan i de nye retningslinjer også omfatte pengebeløb?

- Der skal man nok være ekstra opmærksom, for penge står ikke specifikt nævnt noget sted i retningslinjerne, fordi gavebegrebet skal forstås meget bredt.

Så gaver KAN også være penge?

- Det vil jeg ikke kommentere på lige nu.