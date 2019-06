Prøv med plastik først: Naturforening fraråder at bruge gift til bekæmpelse af japansk pileurt

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling mener ikke, at det er nødvendigt at bruge gift til at bekæmpe japansk pileurt på Ærø. - Prøv først med at slå det ned og dæk det til med plastik, inden I bruger gift, lyder rådet fra lokalformand Jan Clausen.

Ærø: Der er ingen grund til at hælde gift på den invasive plante japansk pileurt, som vokser flere steder på Ærø og som er gået hen og blevet en plage.

Det mener den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening, Jan Clausen.

Ærø Kommune har ellers netop givet Park og Vej-afdelingen tilladelse til at sprøjte planterne med Roundup.

- Vores holdning er, at man skal bekæmpe planten ved at slå den ned og dække den til med plastik. Det burde kunne udrydde den. Man kan også sætte geder til at græsse ved dem. De kan godt lide japansk pileurt. Hvis ingen af metoderne virker, så kan man blive nødt til at sprøjte dem, men jeg synes, at det skal være sidste udvej, siger Jan Clausen.

Han har i øvrigt hørt, at planterne også kan spises af mennesker.

- Jeg har hørt, at det skulle smage fantastisk godt. Lidt som rabarber. Så nu er det tip hermed givet videre, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening vil i øvrigt gerne være behjælpelig med at lokalisere planten, så kommunen kan få et overblik over, hvor planten skyder frem.

- Jeg har hørt, at der findes en registrerings-app med navnet "Giv et praj", hvor borgere kan tippe kommunen om, hvor planten vokser. Den app kunne kommunen da med fordel benytte, siger han.