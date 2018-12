Pris forhandlet ned: Fyn Rundt kommer alligevel til Marstal

Marstal: Det kan godt være, den oprindelige pris på 45.000 kroner var for høj for Teknik-, miljø og havneudvalget, men Økonomi- og erhvervsudvalget var ikke kede af at sige "ja tak" til regningen for at få Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe til at anløbe Marstal til sommer.

Det kan selvfølgelig hænge sammen med den pris, borgmester Ole Wej Petersen (S) fik tinget sig frem til hos arrangørerne. En pris, der ifølge referatet fra udvalgets møde ligger på samme niveau som sidste år, nemlig 30.000 kroner.

- Jeg havde faktisk allerede været i dialog med Fyn Rundt, inden Teknik-, miljø- og havneudvalgets møde og var godt klar over, at der var forståelse for, at vi på Ærø har nogle lidt specielle forhold, der gør, at de 45.000 kroner var for høj en pris, forklarer Ole Wej Petersen.

Pengene til at betale for gildet hentes i Økonomi- og erhvervsudvalgets erhvervsfremmepulje. Derudover forpligter anløbsbyens kommune sig også til at bekoste morgenmad og el til deltagerne, som også slipper for at betale havneafgift.

Næsten som en understregning af, hvor gerne Ærø Kommune ser, at de bevaringsværdige skibe aflægger skipperbyen besøg, lyder beslutningen i referatet ordret at "Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe anløber Marstal Havn i 2019".