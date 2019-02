Politikere positive over gratis færger til pendlere: - Der er behov for at forkæle pendlerne fra Ærø

2) Carl Jørgen Heide, Ærø Plus

- Det er faktisk et af de forslag, som jeg har skrevet på en liste. Vi må jo erkende, at forudsætningen for, at vi får en tilflytning, er, at der er jobs at få. Og i de tilfælde, hvor der ikke er jobs til begge parter på Ærø, må man kigge udenøs. Og med den vækst der er i erhvervslivet på Fyn, vil der også være et stigende antal jobs, der kan tilbydes der.

- Men for at det skal være attraktivt, har vi faktisk foreslået, at pendlerne skulle forkæles. Jeg har selv foreslået, at for pendlere fra Ærø til fastlandet skal der måske være gratis kaffe, gratis aviser og arbejdspladser, så man kan udnytte tiden på færgen til sit arbejde eller til afslapning, så hjernen er blæst tom, når man kommer hjem.

- Derfor synes jeg, det er et ganske udmærket forslag, som heller ikke økonomisk vil vælte vores færgeregnskab. Om man kan gøre det uden at tilbyde pendlere til Ærø det samme, ved jeg ikke, men der er nok ikke det samme behov. Det, der er behov for, er at forkæle pendlerne fra Ærø.