Politiker til spejdere: Vi hjælper gerne med et bidrag til en ny hytte

Ærø: Kom til tasterne og send os en ansøgning, så kigger vi på det.

Sådan lyder groft sagt den umiddelbare opfordring fra Lennart Mogensen (V), formand for kommunens teknik,- miljø- og havneudvalg, til Ærøs spejdergruppe, som efterhånden har desperat brug for en ny hytte, inden den nuværende, "Norhytten", bliver både sundhedsskadelig og decideret livsfarlig for spejderne at opholde sig i.

De halvanden millioner kroner, en ny hytte anslået vil koste, skal spejderne nok ikke lige regne med, men en delfinansiering skulle man nok kunne finde ud af, siger Lennart Mogensen, som minder om, at politikerne ved de seneste budgetforhandlinger satte en halv million kroner af til en kunststofbane til Marstal Idrætsforening (MIF). Penge, som først frigives, hvis MIF kan finde den resterende finansiering på omkring 3,8 millioner kroner. Noget lignende med en tilsvarende procentdel af udgiften kunne være en vej at gå, mener han.

- Ligeså snart der er en kommunal medfinansiering, gør det det nemmere i forhold til fondsansøgninger. Så det var da noget, jeg synes, de skulle prøve at sende frem til vores prioriteringsdebat, så vi kunne hjælpe dem med et eller andet beløb, så der var en start på det. Og der er jo et utal af fonde. Nordea-fonden deler 500 millioner ud om året, og Friluftsrådet har også en del midler, og det er lige i deres ånd.

Så længe det drejer sig om anlægsudgifter og ikke drift, mener Lennart Mogensen godt, politikerne ville kunne finde et beløb i nærheden af 150.000 kroner. Også selv om det er noget, der groft sagt kun kommer 30 spejdere til gode om ugen.

- Det kunne jo være, at faciliteterne bliver så gode, at det kunne kalde nogle flere til. Det er jo en sund interesse at have, siger han.