Politiker tager Hamed-sag op i Folketinget: - I min verden er det en, som vi bør kunne give beskyttelse

De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, vil stille spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren om sagen om Hamed Rezaii, der har fået afslag på opholdstilladelse. Formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater Jytte Lindgård undrer sig også over afgørelsen.

- I min verden er det en flygtning, som vi bør kunne give beskyttelse. Jeg synes ikke, han virker som en migrant. Det virker rimelig reelt, at han virkelig ikke har mulighed for at være, hvor han kommer fra. Det virker mærkeligt at sende ham til et land, han stort set ikke har været i, siger han.

- Jeg synes, det virker som om, det er en person, som er syg og har brug for beskyttelse, siger han og oplyser, at han også har fået tilsendt artikler om sagen fra borgere.

Ærø/Christiansborg: Sagen om afghansk-iranske Hamed Rezaii, der i sidste uge fik afslag på o pholdstilladelse, bliver nu politisk. Det sker, fordi De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, agter at stille et udvalgsspørgsmål om sagen til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Det siger han til Fyns Amts Avis, som har sendt artikler om Hamed Rezaii og flere andre politikere.

Hamed Rezaii kom til Danmark den 3. december 2015 og søgte om asyl samme dag.Den 27. januar 2017 fik han afslag på asyl fra Udlæningestyrelsen. Den 12. oktober stadfæstede Flygtningenævnet Udlændingestyrelsens afgørelse. Den 12. december søgte Hamed Rezaii gennem sin advokat om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Den 13. juli 2018 gav Flygtningenævnet afslag på genoptagelse af asylsagen. Den 20. november 2018 meddelte Udlændingestyrelsen afslag på opholdstilladelse. Den 28. november 2018 klagede advokaten over afgørelsen til Udlændingenævnet. Udlændingenævnet har netop svaret, at nævnet tillægger klagen opsættende virkning. Det betyder, at Hamed Rezaii kan blive i Danmark, mens klagen behandles. Det kan tage op til syv måneder, skriver nævnet.

- For svært at få ophold

Også Jytte Lindgård undrer sig. Hun er advokat og formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater og har selv stor erfaring med lignende sager.

- Jeg er uenig i den vurdering, de har foretaget ud fra det foreliggende, siger hun efter at have læst afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

Ifølge Jytte Lindgård er det en politisk vurdering, hvad der skal til for at få opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 9 c, stk.1, som "åbner mulighed for at give opholdstilladelse, hvor ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor" for eksempel "over for udlændinge, som har væsentlig tilknytning til Danmark, eller som kan angive vægtige humanitære grunde," som det hedder.

- Jeg synes, det er for svært at få en opholdstilladelse i henhold til paragraf 9 c, stk.1, og ud fra de oplysninger, jeg er i besiddelse af, burde han klart være inden for det område, hvor han fik lov til at være i Danmark.

Hvad bygger du det på?

- Med hans sygehistorie, og hvis han overhovedet ikke har noget netværk i Afghanistan, kan han for mig at se vanskeligt sendes til Afghanistan. Det, der slår mig er, at han aldrig har været i Afghanistan. Det er det, der får mig til at sige at jeg ikke er enig i afgørelsen, siger Jytte Lindgård.