Ærø: - Jeg er helt vild med de her droner. Der er et kæmpe femtidspotentiale. Ude i fremtiden begynder de at flyve specialisterne ud til os. Det ligger længere ude. Men det er den vej, det kommer til at gå, og at vi kan være med up front. Det er fantastisk.

Sådan lyder det begejstret fra Inga Blom Thomas (P), når hun bliver bedt om at sætte nogle ord på projektet Sundhedsdroner, som arbejder på i fremtiden at kunne flyve med blandt andet blodprøver og medicin, og hvor Ærø skal være testområde. Hun er formand for styregruppen i projektet Ærø - Den digitale ø og har fulgt projekt tæt fra dets opstart i januar i år.

- Jeg ser store perspektiver i droneprojektet i forhold til, hvordan man kan skabe mere nærhed i sundhedstilbud i et område som Ærø. I det hele taget alle de projekter i Den digitale ø, hvor vi har prioriteret sundhedsområdet, er udgangspunktet, hvordan vi kan styrke de tilbud, der er i dag, med digitale løsninger, sådan så det bliver til gavn for borgerne, og hvor det ikke går på kompromis med kvaliteten, siger hun.

Især responstiden i forhold til blodprøver og mindre rejsetid er Inga Blom Thomas begejstret for i droneprojektet, og det vil være en klar værdi for patienterne, forudser hun, ligesom flere andre digitale projekter er det.

- De erfaringer, vi har fra de projekter, som allerede nu er i drift - og det er for eksempel telekonsultationer - der slipper man faktisk for at skulle bruge en hel dag. Og vi taler om nogle borgere, som ER svækket, og hvor sådan en rejse er klart belastende, siger hun.

Inga Blom Thomas er også glad for, at Ærø endnu en gang er med i et visionært projekt, der skaber udvikling.

- Det kommer, fordi vi er i det samarbejde med OUH, og man ved, at vi arbejder med de her teknologier og har fået øje på, at Ærø er et fantastisk samfund at prøve nogle af de her ting af.