Ærø: Tirsdag aften modtog Fyns Politi en anmeldelse fra en kvinde, der kunne fortælle, at hendes hund var blevet angrebet af fire franske bulldogs. Angrebet var sket nær Ærø Flyveplads.

Da politiet er i gang med at efterforske sagen, har man ikke lyst til at kommentere sagen yderligere, meddeler kommunikationsmedarbejder Charlotte Nyborg, som dog oplyser, at hunden, der var blevet angrebet, efterfølgende måtte til behandling ved dyrlægen.