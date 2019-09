Ærø: En lille snes plejehjemsbeboere fra Rise tilbragte forleden nogle hyggelige timer på Søbygaard, hvor man blandt andet hørte om stedets historie samt nød både god mad og musik i den pyntede koncertsal. De tre veloplagte musikanter Allan Jørgensen, Søren Brønsbo Rasmussen og Niels Erik Lemmeke spillede op til både fællessang og dans.

- Arrangementet var blev til på opfordring af Allan Jørgensen, som er medlem af Søbygaards Venner, og som har arbejdet på plejehjemmet i Rise. Han syntes, at det kunne være dejligt for de ældre at komme ud at se Søbygaard, som de alle har kendt på den ene eller anden måde, fortæller Margrethe Dantzer i en pressemeddelelse.