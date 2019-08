Personalepolitik vedtaget: Ansatte i Ærø Kommune må ikke ryge på job

- De har vagter på 14 timer. Der må det være muligt, at de kan lave lokale aftaler om at gå ud og tage en smøg. Jeg kan godt forstå, hvis de føler, de bliver trynet, sagde hun.

- Det gør jeg i respekt for det store arbejde, der er lagt, og for, at der er et flertal, selv om jeg havde nogle bemærkninger i forhold til rygepolitikken, som, jeg mener, er formynderisk, sagde han blandt andet.

Men det var ikke uden diskussion. Carl Jørgen Heide (P) var den første, der tog ordet og sagde, at han havde været i tvivl, men at han valgte at stemme for men under protest.

Beslutningen blev udsat for en måned siden, fordi flere af politikerne havde for mange spørgsmål til den nye personalepolitik . De spørgsmål blev vendt ved et temamøde umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet, hvor beslutningen om at gøre det forbudt at ryge i arbejdstiden, hvis man er kommunalt ansat på Ærø, blev vedtaget.

Hvorfor ikke ryge bag et træ?

Flere legede med tanken om at stille ændringsforslag, så rygepolitikken blev lempet, men Kaj Nøttrup (V) mindede om, at forsamlingen på temamødet var blevet enige om at tale sig til rette, også selv om han som den eneste ryger blandt de 15 medlemmer var uenig.

- Jeg synes, det er meget restriktivt. Hvorfor må de ansatte på færgerne ikke gå op på dækket og ryge en cigaret i fri luft? Hvorfor må en ansat i Park og Vej ikke gå om bag et træ og ryge en cigaret? Jeg kunne godt tænke mig, at der blev givet noget snor på de enkelte arbejdspladser.

Peter Hansted (S), som gik ind for forlaget, blandt andet fordi et stort flertal af medarbejderne går ind for det, replicerede han og mindede om, at lovmæssige stramninger tidligere har vist sig at få færre til at ryge.

- Det store mål er at få færre rygere, og det tror jeg, vi får ud af det her, sagde han.

Til sidst rejste Jens Weiss (løsg.) sig op og trodsede den kollektive aftale og foreslog at godkende personalepolitikken men at lade rygepolitikken være, som den er i dag. Han sagde som ansat på færgerne, at han gerne ville have en kollega, "der er fuldstændig i balance" og påpegede, at mange er iklædt deres arbejdstøj en halv time før og efter en 14-timers vagt.

- Det er altså længe. Det er 15 timer, man beder folk om at lade være med at ryge, sagde han.

Kun han selv og Minna Henriksen stemte for hans forslag, mens 10 ud af de tilstedeværende 14 medlemmer stemte for den nye personalepolitik. Fire undlod at stemme. Marstal Skole har allerede fra det nye skoleårs start indført røgfri skole for både ansatte og elever.