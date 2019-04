Person bag elfærgelæk står frem: - Det var mig

Den person, der har fået en bøde for at have lækket fortrolige oplysninger om en ekstraregning i Ærø Kommunes elfærgeprojekt, står nu frem.

Ærø: Sagen om lækken af fortrolige oplysninger om en ekstraregning for elfærgen Ellen har fået en ny udvikling. Dansk Folkepartis daværende medlem af kommunalbestyrelsen på Ærø Anne Lykke Arrias siger nemlig til TV2 Fyn, at hun har fået og betalt en bøde for at have lækket oplysningerne. - Jeg har fået en bøde på 5.500 kroner - ikke 10.000 kroner som oplyst - af politiet for lækken i elfærge-sagen. Jeg ved ikke, hvem jeg afleverede oplysningerne til, siger hun til stationen.

Anne Lykke Arrias (DF), tidligere medlem af kommunalbestyrelsen på Ærø, har sagt, at hun har fået en bøde for at have lækket fortrolige oplysninger. Arkivfoto: Anders C. Østerby