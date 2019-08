Pendlertalsmand til kommunen: - I bør stå og klappe i jeres små hænder over en privat færgerute

Når Ærøexpressen kommer i drift, får pendlerne flere afgange at vælge imellem. Men der kommer ikke et billetsamarbejde mellem Ærøfærgerne og Ærexpressen, og det ærgrer den uofficielle pendlertalsmand sig over, for det betyder, at pendlerne enten skal vælge rederi eller bliver tvunget til at købe pendlerkort eller klippekort til begge selskaber.