Pas på falske P-bøder: Parkering-spøgefugle på spil på Ærø

Og med politikerhatten på vil han gerne understrege, at Ærø Kommune, der netop fra årsskiftet har indgået en samarbejdsaftale med Sønderborg Kommune om at låne P-vagter af naboen i vest, heller ikke har en aktie i "spøgen".

- Det er ikke noget, vi har noget med at gøre. Hverken i politiet eller fra kommunens side, understreger Lennart Mogensen, der med politikasketten på, blot kan fortælle, at han efter at have vendt sagen med sin overordnede har besluttet, at man fra ordensmagtens side har tænkt sig at henlægge sagen under "practical jokes" og ikke vil efterforske den yderligere.

Det, der ligner men ikke er, hvad det giver sig ud for at være, er en parkeringsafgift, som en bilist mandag fandt stoppet ind under vinduesviskeren på sin bil, da han satte sig ind i sit køretøj, som holdt parkeret på havnen i Ærøskøbing. Og efter hvad Lennart Mogensen har erfaret, har en håndfuld andre bilister angiveligt fundet lignende "hilsner" i forruden i løbet af mandagen.

Ærø: - Her er den så, siger Lennart Mogensen, formand for kommunens Teknik-, miljø- og havneudvalg OG politibetjent på Ærø, mens han viser et chartek frem, hvori der ligger et billede af et stykke ret officielt udseende girokort.

Sønderborg melder hus forbi

Det er heller ikke fordi, det er gået upåagtet hen over Ærø, at der mandag - tilsyneladende - blev delt parkeringsbøder ud.

Faktisk har rygtet bredt sig som en løbeild på flere Facebookgrupper, herunder blandt andet gruppen Oplev vores Ærø 1,1, hvor et opslag, der gør opmærksom på, at P-vagterne har indtaget øen, er blevet delt flere gange.

For en sikkerheds skyld ringede avisen også til Sønderborg Kommune for, én gang for alle, at få slået fast, at bøderne heller ikke skulle udspringe fra overivrige sønderjyder, der kunne have handlet på eget initiativ.

- Nej, det har vi ikke noget med at gøre. Vi har slet ikke fået fastlagt rammerne for, hvordan vores eventuelle besøg på Ærø skal foregå endnu, siger afdelingsleder ved Projekt og Anlæg ved Sønderborg Kommune Jens Christian Mikkelsen med et smil.

Avisen hører gerne fra andre, der har fundet en af de falske P-bøder i deres forrude.