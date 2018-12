Ærø: Det er muligt, et flertal i økonomi- og erhvervsudvalget helst havde set, at man helt havde undgået at få sønderjyske p-vagter til Ærø for at udskrive afgifter til parkeringssyndere, men et flertal i kommunalbestyrelsen ville det onsdag aften anderledes.

Lennart Mogensen (V), hvis teknik-, miljø- og havneudvalg havde banket en aftale med Sønderborg Kommune på plads om, at Ærø kunne rekvirere p-vagter fra den sønderjyske kommune mod blot at betale deres løn og transport, præsenterede aftalen for resten af kommunalbestyrelsen.

- Oplægget lyder, at vi fra 1. januar indgår et samarbejde med Sønderborg Kommune om at kunne rekvirere parkeringsvagter efter nærmere aftale, samt at man undersøger mulighederne for at ensrette udvalgte veje.

Det var en meget pæn sammensmeltning af både teknik-, miljø- og havneudvalgets oprindelige forslag og de tanker, der forleden kom ud af økonomi- og erhvervsudvalgets møde.

Førstnævnte havde fostret p-vagt-delen, mens sidstnævnte havde stået fadder til idéen med de ensrettede gader.

- Vi har brugt rundt regnet fire år på at diskutere det her i udvalget (teknik-, miljø- og havneudvalget, red.) og på at komme frem til en aftale med Sønderborg, og så er det lidt underligt at opleve, at det bare bliver streget på et enkelt møde i økonomi- og erhvervsudvalget. Så jeg forventer da at høre nogle gode forslag til de her adfærdsregulerende tiltag, udvalget gerne vil have, sagde Peter Hansted (S) under diskussionen, og han havde ikke meget tilovers for argumenterne om, at det var specielt "uærøsk" at straffe folk, der ikke overholder de gældende p-regler.

- Alle dem, der i dag parkerer forbudt, gør det med helt åbne øjne. De kan se skiltene med "max 2 timer", og alligevel bliver de holdende. Jeg har svært ved at se, at det er socialt uretfærdigt at stikke en bøde til en, der har holdt sådan et sted i mere end to timer, forsatte Peter Hansted.