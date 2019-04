Partisekretær om lokal S-ballade: Sådan kan bestyrelsen ende med at blive siddende

Ærø/København: Den seneste ballade i Socialdemokratiets lokalafdeling på Ærø, som er endt med, at det ene af fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, Jens Weiss, er blevet løsgænger, er ikke gået ubemærket hen i partiledelsen i København. Og partikontoret har da også været i dialog med den lokale bestyrelse om sagen, oplyser partisekretær Jan Juul Christensen. Han understreger dog, at lokalafdelingen suverænt træffer sine beslutninger selv.

- Det er selvfølgelig altid beklageligt, når der opstår uenigheder i kommunalbestyrelsesgrupper. Men det er lokale anliggender, og de er jo selvkørende. Det styrer de selv i samarbejde med den lokale partiforening.

En uenighed internt i en byrådsgruppe, der ender med en udmelding af partiet, er ikke noget, Socialdemokratiet ser så tit, men det er heller ikke helt ukendt, siger Jan Juul Christensen.

- Det er da altid bedst, når man kan samarbejde og sørge for, at man når frem til en enighed. Det ser vi heldigvis i langt de fleste kommuner. Vores kommunalpolitikere kan selvfølgelig have forskellige syn på tingene, men drøfter sig frem til en enighed, hvor man går til byrådsmøder med en fælles holdning. Det er at foretrække, og det er også det, vælgerne har en forventning om, siger han.

Den lokale bestyrelse har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 10. april og har på forhånd meldt sin afgang. Men da situationen nu er en anden, end da bestyrelsen meldte sin afgang, fordi Jens Weiss siden har forladt partiet, kan den godt ende med at blive siddende alligevel, oplyser partisekretæren.

- Det har været deres beslutning, at de valgte at trække sig. Og hvis man beslutter sig for det, så har man gjort det, og så kommer der en ekstraordinær generalforsamling. Men de kan sagtens vælge at genopstille på den ekstraordinære generalforsamling, siger han.