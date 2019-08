Partisekretær: Borgmesteren er demokratisk valgt

Partisekretær afviser ikke eventuelt at sende en observatør til den ekstraordinære generalforsamling i Socialdemokratiet på Ærø torsdag.

Ærø/København: Hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet kommer ikke til at bede borgmester på Ærø om at trække sig, sådan som medlem Bjarne Mahler Schou ellers opfordrer til.

- Vi kommer ikke til at opfordre borgmesteren til at trække sig. Han er demokratisk valgt, så det kommer ikke til at ske, siger partisekretær Jan Juul Christensen.

Til gengæld vil han ikke afvise, at partiet vil sende en observatør til den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 8. august, hvor medlemmerne skal tage stilling til, om Henning Borchert-Jørgensen skal udelukkes fra partiet.

- Det kan godt være, vi gør. Det bliver noget af det, vi kommer til tage stilling til.

Der er og har længe været ballade i lokalforeningen, så som du ser det, hvad skal der så til for at få ro på?

- Der skal vi kigge lidt nærmere ned i, hvad vi i givet fald kan gøre facilitere en proces, så man får et bedre klima. Jeg har ikke en eller anden standardformular til, hvad man kunne gøre, siger han og tilføjer:

- Det er ulykkeligt, når vi har partiforeninger, hvor byrådgrupperne bliver minimeret og sådan noget. Jeg vil opfordre til, at man kan finde en løsning, der også kigger fremad.

Hvor usædvanligt er det her?

- Det er heldigvis ikke noget, vi ser så tit.