Pænt overskud hos en af øens største håndværkere: Ærø Møbler fik igen et godt resultat

Årsregnskabet for Ærø Møbler er kommet, og det ser tilfredsstillende ud, siger ejer Ole Sækmose. Han fortæller, at især opgaven med Bonavista har været spændende.

Ærø: Det har været et godt år for Ærø Møbler, viser et for nylig offentliggjort årsregnskab fra øens nok største snedker- og tømrerforretning. Virksomheden kom ud af 2018 med et overskud på 561.474 kroner før skat, hvilket er lidt mere i forhold til 2017, hvor overskuddet lød på 433.114 kroner før skat. Noget, som ejer og direktør Ole Sækmose godt tilfreds med.

- Det går fornuftigt, stabilt og roligt. Vi har mange ansatte, og derfor skal der jo også skaffes noget arbejde til dem, siger han og fremhæver blandt andet arbejdet med at rigge Bonavista til som en af de sjovere opgaver i 2018.

- Flere af vores ansatte har tidligere arbejdet med skibe - blandt andet trawlere til den grønlandske handel - så det har været sjovt for dem at få opgaven med Bonavista. Det er meget anderledes at arbejde på et skib end i et hus, da der er mange krumme og bøjede vinkler i et skib. Håndværkermæssigt kræver det snilde og kunnen, forklarer Ole Sækmose.

Udover de store opgaver har Ærø Møbler også haft travlt med en del om- og tilbygninger samt skiftning af tage hos private kunder.

- Nu er vi halvvejs i det næste regnskabsår, og det tegner til at blive endnu et godt år for os. Vi er ved at være færdige med Kildehaven (en række nye boliger bygget for Det Ærøske Boligselskab, red.), og i efteråret skal vi blandt andet i gang med at restaurere flere ældre huse med bindingsværk, fortæller Ole Sækmose, der driver Ærø Møbler sammen med sin datter Rikke Sækmose.