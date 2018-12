Ærø: De mange billige rutebusser, der kører på kryds og tværs gennem Danmark har været anset som en trussel mod traditionen med julebus fra Ærø til København og retur, mener direktøren for Ærøtours, Allan Harsbo. Han er derfor glad for, at ærøboerne ikke svigter juletraditionerne og tager med bussen atter i år, skriver han i en pressemeddelelse.

Bussen samler op på Ærø og fører passagererne frem til Ingerslevsgade i København og retur. Med cirka en uge tilbage til første køredag kan Ærøtours melde om pænt besatte busser.

Der kommer stadig enkelte bookinger ind på bussen, og vi er glade, fordi vi her opfylder et stærkt behov hos mange ældre, der på denne måde kan blive transporteret direkte fra Ærø til København den 23. december og hjem igen den 27. december. Mange ældre kan på denne måde kan blive transporteret direkte fra Ærø til København 23. december og hjem igen 27. december, skriver Allan Harsbo.

På opfordring steppes julestemningen i år op med julemusik i bussen, og Ærøtours, Jesper Bus og bager Tom Rasmussen serverer julekager og kaffe under turen til og fra København den 23. december.