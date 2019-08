På vej til retten: Sag om dødsvold overdraget til anklagemyndigheden

Efterforskningen af sagen hvor to mænd er sigtet for at have banket den 40-årige Henrik Groth Rasmussen så voldsomt, at han senere døde af sine kvæstelser, er afsluttet. Nu har anklagemyndigheden overtaget sagen, som måske kommer for retten sidst på året.

Søby: Efter tre-en-halv måneds efterforskning har Fyns Politi nu overdraget en sag om dødsvold i Søby til anklagemyndigheden.

Det fortæller poitikommissær ved Fyns Politi Jack Liedecke.

Driftsansvarlig ved anklagemyndigheden Brian Dybdahl bekræfter, at sagen, hvor to mand er sigtet for tilbage i maj at have tildelt den 40-årige Henrik Groth Rasmussen så mange tæsk, at han efterfølgende døde af sine kvæstelser, nu ligger på hans bord.

- Det, der skal ske nu, er, at jeg skal lave et udkast til et anklageskrift, som så skal en tur omkring statsadvokaten, da der er nogle omstændigheder ved lige netop denne sag, der gør, at statsadvokaten skal med indover, inden vi må rejse tiltalen, forklarer Brian Dybdahl, der ikke kan komme nærmere ind på, hvilke særlige omstændigheder der er tale om.

Brian Dybdahl vurderer forsigtigt, at der vil blive rejst tiltale engang i oktober.

- Vi kender endnu ikke berammelsen. Det kommer an på både rettens og forsvarernes kalender, men et forsigtigt bud kunne være, at sagen kommer for i slutningen af året, lyder det fra Brian Dybdahl.

Ifølge politiets sigtelse skulle de to mænd den 13. maj om aftenen, have banket den 40-årige mand, som efterfølgende blev akut indlagt på Odense Universitetshospital, hvor han dagen efter afgik ved døden.

Senere samme dag blev den ene, en 57-årig mand, i hvis lejlighed volden angiveligt var sket, fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre, hvorefter han blev varetægtsfængslet.

Få dage efter blev den anden mand, en 42-årig også fra Søby-egnen, anholdt uden for Ærø og ligeledes fremstillet i grundlovsforhør med samme resultat som den medsigtede.