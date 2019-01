P-vagterne er klar: Nu gælder parkeringsreglerne også på Ærø

Fra årsskiftet har Ærø Kommune kunnet hente p-vagter ind fra Sønderborg til at udskrive bøder til parkeringssyndere. Men det er ikke en mulighed, man har tænkt sig at gøre bruge af i tide og utide. - Vi er ikke ude på at indlede en klapjagt, siger Lennart Mogensen (V), der er en af arkitekterne bag aftalen.

Ærø: Siden i tirsdags har ærøboer, der har valgt at se stort på gældende parkerings-regler, risikeret at blive mødt af en p-bøde - eller p-afgift, som det retteligt hedder - når de vendte tilbage til deres bil.

For fra årsskiftet trådte den samarbejdsaftale, som kommunalbestyrelsen kort inden jul indgik med Sønderborg Kommune om at låne p-vagter af nabokommunen i vest, nemlig i kraft.

Aftalen er primært strikket sammen i kommunens Teknik-, miljø- og havneudvalg, hvor formand Lennart Mogensen (V) glæder sig over, at der nu kan sættes ind over for de ærøske pakeringssyndere.

- Det er jo ikke sådan, at vi nu vil indlede en klapjagt på alle ærøboer. Det har aldrig været tanken med det her. Men vi håber, at vi nu kan sende et signal om, at man skal overholde reglerne, for gør vi ikke det, så kan vi jo lige så godt pille skiltene ned, siger Lennart Mogensen.

Aftalen med Sønderborg Kommune går i sin enkelthed ud på, at Ærø kan rekvirere en enkelt p-vagt eller to, som så bliver sendt over vandet for at kontrollere p-syndere. En ordning, der når Ærø så at sige trykker på knappen, blot koster kommunen p-vagtens løn og fragt fra Sønderborg til Ærø.

- Vi har jo indgået den her aftale, fordi politiet som udgangspunkt har fyret deres p-kontrollører, og derfor har svært ved at håndhæve parkeringsreglerne. Og så er tanken, at vi med denne aftale selv kan agere på de borgerhenvendelser, der kommer, som går på, at "nu er det galt med parkeringen de-og-de steder". Så kan vi få sendt kontrollører fra Sønderborg for at tage hånd om det, og skal jeg garantere for, at det lynhurtigt rygtes, at der p-kontrollører og så skal man lige tage sig i agt, siger Lennart Mogensen.

- Det kan være, når skolerne starter, eller i højsæsonen i juli-august. Det er altså ikke tænkt som mere end det. Et ekstra redskab i æsken.