Overvældende flertal: Medlemmer i Socialdemokratiet stemmer for eksklusion af bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet på Ærø Henning Borchert-Jørgensen må sande, at der torsdag aften viste sig et massivt flertal for at ekskludere ham fra partiet.

Ærø: Torsdag aften skulle medlemmerne i Socialdemokratiet på Ærø stemme om, hvorvidt bestyrelsesmedlem Henning Borchert-Jørgensen fortsat skulle være medlem af partiet. Det endte med et overvældende flertal for en eksklusion.

Af de 56 fremmødte (ud af omkring 85 medlemmer) stemte 49 for en eksklusion, mens syv stemte imod. Det fortæller formand Carsten Hansen kort efter, at den ekstraordinære generalforsamling er afsluttet. Resultatet er mere end det krævede to tredjedeles flertal.

Carsten Hansen har ikke nogen kommentarer til selve eksklusionen før fredag, men han er glad for fremmødet, siger han.

- Det er 13 mere end sidst, vi havde en ekstraordinær generalforsamling. Så det er et flot fremmøde. Det er godt, at medlemmerne møder i alle sammenhænge, op også i krisetider. Det signalerer, at man står sammen, siger han.

Den ekstraordinære generalforsamling er blevet til på foranledning af Lars Ole Gjesing, efter at Henning Borchert-Jørgensen optog et medlemsmøde og efterfølgende delte optagelsen med Fyns Amts Avis.

Socialdemokratiets hovedbestyrelse skal godkende eksklusionen endeligt, før den er en realitet.