Optimistisk sclerose-svømmer før Marstal-Ærøskøbing: - Min ambition er at svømme, til solen går ned

Kim Nymark Kølleskov er optimistisk forud for sin svømmetur fra Marstal til Ærøskøbing lørdag til støtte for Scleroseforeningen.

Ærø: Nu er der kun få dage til, at 43-årige Kim Nymark Kølleskov skal se, om han kan fuldføre den udfordring, han gav sig selv tilbage i maj måned: at svømme fra Marstal til Ærøskøbing, en strækning på omkring 12 kilometer .

Hans eget forsigtige bud - baseret på de træningsture, han har haft - er, at han vil være i Ærøskøbing ved 14-15-tiden. Men hvis kræfterne er til det, fortsætter han videre rundt om Dejrø og Urehoved.

- Når jeg ikke kan mere, eller når solen går ned, hopper jeg op i følgebåden, og så sejler jeg med følgebåden tilbage til Marstal for at slutte af der. Det eneste, jeg ved, er, at solen går ned klokken 21. Min egen ambition er, at jeg først kommer tilbage til solnedgang, men om kroppen kan klare det, er et andet spørgsål. Kroppen er mærket, og jeg ved, jeg kommer til at betale en høj pris, bagefter, siger han.

Men prisen er værd at betale for Kim Nymark Kølleskov. Han har nemlig koblet en indsamling på sin svømmetur til Scleroseforeningen, og den går over al forventning, fortæller han. I skrivende stund er der samlet 13.500 kroner ind.

- I mandags rundede jeg 10.000, som var mit oprindelige mål, og der ændrede jeg det til 16.200, som er det antal personer, der har sclerose i danmark.