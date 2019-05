Opråb fra bryllupsøen: Ærøboer demonstrerer i brudekjoler for at bevare bryllupsturismen

Ærø: - Tag den gamle brudekjole på og støv det fine jakkesæt af!

Sådan lyder opfordringen til ærøboerne i invitationen til en demonstration til fordel for bryllupsturismen. I anledning af, at børne- og socialminister Mai Mercado (K) onsdag den 29. maj kommer til Ærøskøbing for at holde møde om krisen i bryllupsindustrien, opfordrer Den Gamle Købmandsgård til at byde Mai Mercado "fredeligt og humoristisk velkommen til Ærø".

- I den anledning inviteres I alle til torvet i Ærøskøbing, hvor vi sammen vil sprede det kærlige og fredelige budskab, at vi fortsat vil have lov til at vie og hylde internationale par, der elsker hinanden, her på Bryllupsøen! hedder det i invitationen på Facebook.

Arrangøren oplyser, at både foreningen Traditionen tro og Røde Kors udlåner brudekjoler og bryllupstøj. Og udover brudekjoler og jakkesæt vil også en bryllupsbil af ældre dato og en brudekaret være at finde på torvet i Ærøskøbing.

Mai Mercados møde med to bryllupsbureauer, Ærø Turist- og Erhvervsforening og Ærø Kommune er klokken 10.30, og bryllupsdemonstranterne opfordres til at komme klokken 11, så de er klar til at modtage ministeren på torvet efter mødet klokken cirka 11.30.