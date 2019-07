Oplev den prisbelønnede duo Åstrand/Salo, når de spiller på Søbygaard

Søby: På Søbygaard kan man onsdag 24. juli opleve ægteparret Christina Åstrand, violin, og Per Salo, klaver.

Ved aftenens koncert opfører de Kuhlaus sonate i D-dur, Duo Brillant. Derudover spilles Arvo Pärt's Fratres fra 1980 og Richard Strauss's violinsonate i Es-dur. Der bliver også plads til værker af Bach, Claude Debussy og norske Sparre Olsen.

Åstrand/Salo har spillet sammen i mere end 20 år. Begge er ansat i DR Symfoniorkestret, og de har modtaget Danish Music Awards pris, P2-prisen og fået deres Carl Nielsen-cd udnævnt som Årets Kammermusikudgivelse.

Christina Åstrand blev allerede som 13-årig optaget på Det Jyske Musikkonservatorium og i en alder af 22 blev hun udnævnt til koncertmester i DR Symfoniorkestret. Ved nytårskoncerten 2019 modtog hun Peter Varmings Mindelegat. Per Salo har en Masters Degree fra Juilliard School of Music i New York. Han har været ansat i Symfoniorkestret i Danmarks Radio siden 1989.

Der er entre til koncerten, der begynder kl. 19.30.