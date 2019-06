Opera på havnen: Kom til Figaros bryllup i HCC Bådeværft i Marstal

Marstal: Lørdag den 29. juni klokken 20 opfører guidOpera Mozarts berømte og populære opera "Figaros Bryllup" i værftshallen hos HCC Bådeværft i Marstal.

Historien om Figaro, der skal giftes med grevindens kammerpige Susanna, er indviklet og fuld af intriger. Figaro må bruge al sin opfindsomhed for at undgå, at greven udnytter sin feudale ret til den første nat med bruden. Det er kompliceret, for greven har bestemt ikke tænkt sig at lade nogen chance for en nat med Susanna gå fra sig.

Operaen er baseret på et skuespil fra 1781. Mange af skuespillets holdninger lignede de tanker, der kom til udtryk under den franske revolution, men skuespillet blev ikke desto mindre en stor succes i Versailles, hvor hoffet intetanende opførte stykket med Marie Antoinette i rollen som grevinden. Da Mozart skrev sin opera, måtte han aflevere det færdige partitur til gennemsyn hos den østrigske kejser, da denne naturligvis ikke ønskede nogen form for socialkritik eller anstødelige scener. Mozart fik grønt lys til sin opera, og siden da er den gået sin sejrsgang som en af mest succesrige operaer overhovedet, skriver arrangør Karsten Hermansen i en pressemeddelelse.

Guido Paevatalu står som sædvanligt for iscenesættelsen af "Figaros Bryllup", som i denne udgave er henlagt til et badehotel med parasoller og strandstemning. Blandt solisterne kan blandt andre nævnes Joel Kyhle som Figaro, Vibeke Kristensen som Susanna, Signe Asmussen som grevinden og Jakob Vad som greven. Cherubino synges af Josefine Andersson. Listen er længere. Niels Jørgen Riis, Hans Lawaetz, Ulla Kudsk Jensen, Julie Meera Albertsen medvirker også, foruden instruktøren selv, som i rollen som dr. Bartolo er fortælleren, der indvier publikum i sin historie. Leif Greibe leder det lille orkester, fremgår det af pressemeddelelsen.

"Figaros Bryllup" bliver den 11. operaforestilling i værftshallen og den første Mozartopera på stedet. Både publikum og sangere er begejstrede for den utrolige akustik, som hallen ved et rent lykketræf er i besiddelse af. Derfor har det igen og igen kunnet lade sig gøre at have en årlig operaopførelse på Ærø.

Billetter til "Figaros Bryllup" kan købes på Ærø Turistbureau (62 52 13 00 eller post@arre.dk), og resten sælges ved indgangen.