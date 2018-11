Omrokeringer i byrådssalen: Et medlem holder orlov og et andet stopper

Ærø: Det blev tydeligt for enhver, at kommunalbestyrelsesmedlemmet Anders Johansson (K) har travlt i øjeblikket.

I hvert fald var hans stol tom, da kommunalbestyrelsen onsdag aften - som et af de første punkter - skulle behandle hans anmodning om orlov i foreløbigt tre måneder (fra 1. december 2018 til 28. februar 2019).

Anmodningen er begrundet i ekstraordinær travlhed i forbindelse med hans arbejde i Folketinget.

Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer ville vide, om Anders Johansson får løn som kommunalbestyrelsesmedlem under sin orlov.

Det bekræftede borgmester Ole Wej Petersen (S).

- I henhold til loven skal han have fuld hyre i de første tre måneder, hvorefter hyren bortfalder, forklarede Ole Wej Petersen.

Kommunalbestyrelsen godkendte Anders Johanssons orlov, og dermed stemte de også ja til, at Leo Holm (K), der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen, overtager hans plads.

Rokeringen betyder endvidere, at Mads Boeberg Hansen (K) bliver 2. viceborgmester, at Søren Degn Laxy (K), som tidligere har siddet i teknik-, miljø- og havneudvalget, flytter til kultur- og socialudvalget, og at Leo Holm får Søren Degn Laxys plads i teknik-, miljø- og havneudvalget.

Kommunalbestyrelsen fik også et helt nyt medlem ved onsdagens møde, da Anne Lykke Arrias (DF) har anmodet om at træde ud af kommunalbestyrelsen på grund af helbredsmæssige årsager.

Hendes stedfortræder bliver Bente Friis Andersen (DF), som får sæde i teknik-, miljø- og havneudvalget.