Øllets Dag på Rise Bryggeri kan blive starten på Ærø Bryggelaug

Ærø: Lørdag den 7. september markeres Øllets Dag på Rise Bryggeri kl. 12-15. Og det kunne udmærket blive starten på Ærø Bryggelaug, hvorfor netop hjemmebryggere opfordres til at kigge forbi i løbet af dagen. Øllets Dag er skabt af foreningen Danske Ølentusiaster tilbage i 2003 og er siden blevet brugt til at sætte fokus på øl og ølkultur.

På Rise Bryggeri tændes der op i grillen, og øllet bliver lagt på køl. Hjemmebrygger Eigil Skytt medbringer sit lille bryggeanlæg og brygger øl hen over dagen.

- Vi opfordrer gerne andre hjemmebryggere til at kigge forbi og få en snak over en kop øl - måske det kan udvikle sig til et Ærø Bryggelaug, siger Janni Bidstrup i en pressemeddelelse fra Rise Bryggeri. /exp