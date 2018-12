Der gik tre måneder fra Ærø Madservice rapporterede skimmelsvamp i det kolde pakkerum, til man afspærrede og stoppede med at arbejde i rummet. Det var vurderet sikkert for medarbejderne, fortæller bygningskonstruktør Jesper Bo Larsen fra Ærø Kommune, men professor i indeklima Lars Gunnarsen forklarer, at længerevarende eksponering af skimmelsvampe kan føre til øget risiko for allergi.