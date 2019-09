Hvis Marstal/Rise skulle gå hen og skabe sensationen mod AGF, er der gode penge at hente, hvis man spiller på sejr til de lokale helte. Til gengæld er odds på AGF-sejr helt i bund. Her giver en oddssætter sit bud på kampens resultat.

Marstal: AGF er storfavorit, når Superliga-klubben fra Aarhus onsdag aften spiller pokalkamp mod Marstal/Rise, og det vil være en gigantisk sensation, hvis det skulle lykkes Ærøs helte at slå fuldtidsprofferne ud.

Hvis man skulle være i tvivl om det, skal man bare kaste et blik på de odds, der er på kampen hos de spillefirmaer, hvor man kan spille på kampen.

Hos Oddset, som Danske Spil står for, er odds for en sejr til fynsserieholdet Marstal, som til daglig rangerer fire rækker lavere end AGF, på 50,0. Det vil sige, at man får pengene 50 gange igen, hvis Marstal skulle vinde. Uafgjort giver pengene 19 gange igen, mens det næsten ikke kan betale sig at spille på en AGF-sejr, da odds på en sejr til de hvii'e er 1,01.

Det odds kan faktisk blive endnu lavere. Søsterfirmaet Youbet har nemlig en decimal mere på med odds 1,005 på en AGF-sejr, mens det verdensomspændende betting-firma Bet365 er landet på 1,002 på en udesejr. Og her giver en Marstal-sejr pengene hele 67 gange igen. Det er det samme odds, som man har sat på en sejr til lilleputnationen Andorra mod verdensmestrene fra Frankrig. Hos Bet365 er uafgjort i Marstal/Rise-AGF i øvrigt sat til 26.

Hvis det lyder helt urealistisk, tilbyder Oddset også flere specialspil. For eksempel handicapspil, hvor Marstal/Rise fører 4-0 på forhånd. Det vil sige, at AGF skal vinde med fem overskydende mål for at blive vinder i spillet. Det giver i skrivende stund odds 1,47 for AGF-sejr, 5,5 for uafgjort og 3,95 for Marstal-sejr.