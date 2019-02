Den taxaordning, der hver måned koster Ærø Kommune 200.000 kroner, udløber sidst i marts. I stedet ønsker politikerne at lave et nyt udbud, der forhåbentligt gør det muligt alligevel at have en taxa på Ærø, men til en væsentligt lavere pris end den nuværende. Jysk vognmand er måske interesseret.