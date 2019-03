Nyt på Ærø Museum: Fra nutidens turisme til de slesvigske krige og æggekogning påskelørdag

Emnemæssigt spænder udstillingen vidt fra nutidens turisme til de slesvigske krige og æggekogning påskelørdag. I forhold til den tidligere udstilling kommer tilhørsforhold til Sønderjylland 1439-1867 og livet på Ærø i det 20. og 21. århundrede til at spille en langt større rolle, fremgår det af en pressemeddelelse.

Der bliver tale om en udstilling, som starter med livet i dag og bevæger sig tilbage i tid. Her kan man blandt andet stifte bekendtskab med bonde Christen Johansen i Stokkeby, købmand Rasmus Kock i Ærøskøbing og døvstumme Philip på fattiggården.

Ærøskøbing: Der er travlhed og hektisk aktivitet på Ærø Museum i disse dage. 5. april lukker museet i Ærøskøbing nemlig dørene op for en helt ny permanent udstilling "Ærø - Vores ø". Den handler om livet på Ærø og øens historie.

Arbejdet med udstillingen startede i slutningen af 2017, da den gamle udstilling blev taget ned. Hovedparten af genstandene i den tidligere udstilling har fået kærlig pleje af museets frivillige, inden de er kommet på magasin til et velfortjent hvil. Andre genstande vender tilbage i formidlingens tjeneste. Arbejdet er nu så langt fremme, at genstande og skilte er ved at finde deres rette plads i montrer og på vægge.

Den nye udstilling er blevet til i kraft af støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Udstillingen "Ærø - Vores ø" åbnes af viceborgmester Inga Blom Thomas (S) den 5. april kl. 11.30.