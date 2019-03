Nye seniorboliger på vej: Kildehaven holder rejsegilde på tolv rækkehuse

Ærøskøbing: Det er nu godt fem måneder siden, der blev taget første spadestik til det igangværende byggeri af 12 familie- og seniorboliger på Kildehaven i Ærøskøbing, og torsdag 14. marts er der rejsegilde.

Selvom vejret har drillet med rigeligt med vand fra oven siden årsskiftet skrider byggeriet pænt fremad, og der er håb om, at byggeriet - for i hvert fald nogle af boligernes vedkommende - kan tages i brug allerede 1. juli, og alle de borgere, som er stillet en bolig i udsigt ved færdiggørelsen, holder fast i det tilbud de har fået, fortæller Det Ærøske Boligselskab i en pressemeddelelse.

Små og store regnskyl de kommende måneder kan dog stadig nå at genere tidsplanen, da det foreløbig kun er en fjerdedel af boligerne, som rigtigt er bragt i tørvejr.

De 12 rækkehuse på 80 kvadratmeter er indrettet som 2-værelses lejligheder med mulighed for at lave et mindre værelse ved opsætning af et skillerum i stuen. Huslejen bliver 6.400 kroner per måned plus varme, el og vand.