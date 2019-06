Nye rygeregler blev udsat: Politikere havde for mange spørgsmål til ny personalepolitik

Politikerne havde så mange spørgsmål til den nye personalepolitik, at kommunaldirektøren valgte at udsætte punktet ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Den nye personalepolitik indeholder blandt andet nogle mere restriktive ryge- og alkoholregler for kommunalt ansatte.

Ærø: Det var ikke kun fra himlen, at det regnede, da der onsdag aften var kommunalbestyrelsesmøde på rådhuset i Ærøskøbing.

Det regnede også med spørgsmål fra politikerne, da et af aftenens sidste punkter skulle behandles. Det handlede om den 78-siders lange personalepolitik, der blandt andet skal stramme reglerne for rygning og alkohol for de kommunalt ansatte.

Politikerne havde så mange spørgsmål til punktet, at kommunaldirektøren til sidst besluttede at udsætte punktet, indtil der er afholdt et temamøde om den nye politik.

- Jeg kan godt høre, at der er mange spørgsmål, og jeg synes ikke, at vi skal sidde her på mødet og sagsbehandle. Så jeg vil foreslå, at vi laver et temamøde og dermed udsætter punktet, sagde han.

Det stemte hele kommunalbestyrelsen ja til.

Jens Weiss (løsgænger) mente, at især rygepolitikken er for restriktiv.

- De ansatte på færgerne er typisk på vagt 13-14 timer, og hvis de ikke må ryge i deres uniform, kan der gå op til 15 timer, inden de kan ryge, fordi de først kan ryge, når de kommer hjem, forklarede han.

Også Carl Jørgen Heide (P) havde mange spørgsmål.

- Hvad er egentlig konsekvenserne, hvis man overtræder reglerne? Der står intet om konsekvenserne i den nye politik. Og hvad med kommunens gæster? Må de for eksempel ryge på kommunens områder? Må der for eksempel ryges ved vielseskontoret, som der jo er mange, der gør, sagde han.

Carl Jørgen Heide undrede sig også over, at kommunen nu vil indføre gruppemedarbejderudviklingssamtaler.

- Så vidt jeg ved, er en medarbejderudviklingssamtale fortrolig. Hvordan kan det så foregå i grupper, spurgte han.

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg forklarede, at det er svært for nogle områder i kommunen at nå at afholde alle medarbejderudviklingssamtaler, og at det derfor kan lette arbejdet, hvis det fremover foregår i grupper.

- Men man kan altid få en personlig medarbejderudviklingssamtale, hvis man ønsker det, slog han fast.

Den nye personalepolitik skulle være trådt i kraft umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften - dog med udtagelse af rygepolitikken, som skulle have været trådt i kraft 1. januar 2020 - men nu er sagen altså udskudt.

Kommunaldirektøren fortæller, at der i august vil blive afholdt en temadag om den nye personalepolitik, og at hovedudvalget vil deltage på mødet. Derefter skal politikken sendes til politisk behandling igen. Det vides derfor ikke, hvornår den nye politik reelt kan træde i kraft.